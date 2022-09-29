Мы давно предлагаем выйти на формат всех на всех — украинский омбудсман

Украина предлагает РФ большие обмены граждан, но РФ в единоличном порядке принимает решение, кого отдавать, а кого нет.

Об этом заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет Укринформ.

“Проблема в том, что Россия в единоличном порядке принимает решение, кого отдавать, кого нет. Кого РФ вычеркивает без объяснения, кого оставляет. Поэтому мы всегда просим об очень больших обменах. К счастью, видим, что они происходят, но, к сожалению, мы видим, что они не столь велики, как бы нам хотелось”, — добавил он.

Власть делает все, чтобы были большие обмены всех на всех.

Мы давно предлагаем выйти на формат всех на всех, и нам кажется, что это должно устраивать и РФ. К сожалению, мы пока видим, что это не так. Но над этим продолжаем работать”, – добавил чиновник.

Основной задачей перед всеми, кто занимается этим процессом, входящим в Координационный штаб по обращению с военнопленными, стоит возвращение всех — как военнопленных, так и гражданских — заложников, незаконно удерживаемых Россией.

Напомним, ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер рассказала, что Россия до сих пор не допускает миссию ООН в места содержания украинских военнопленных. Украина без помех предоставляет доступ представителям ООН к российским военнопленным.

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