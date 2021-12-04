Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Мы давно знаем о действиях России": Байден анонсировал длинный разговор с Путиным об Украине

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мы давно знаем о действиях России": Байден анонсировал длинный разговор с Путиным об Украине

Associated Press

"Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден.

Президент США Джо Байден рассчитывает в течение длинного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом информирует "Интерфакс". 

"Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден во время разговора с журналистами.

Отвечая на вопросы представителей СМИ об обозначенных Путиным "красных линиях", президент США сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

Ранее Путин 30 ноября на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.

Следует отметить, что лидер США Джо Байден сообщил, что Белый дом готовит набор инициатив для сдерживания российской агрессии против Украины.

В то же время в Кремле заявляют, что Путин потребует от Байдена гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

Читайте также:

Новости мира: Байден заявил, что обеспокоен заявлениями о подготовке госпереворота в Украине

Новости мира: Байден заявил, что обеспокоен заявлениями о подготовке госпереворота в Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация