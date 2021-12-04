"Мы давно знаем о действиях России": Байден анонсировал длинный разговор с Путиным об Украине

"Мы давно знаем о действиях России": Байден анонсировал длинный разговор с Путиным об Украине

"Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден.

Президент США Джо Байден рассчитывает в течение длинного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом информирует "Интерфакс".

"Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден во время разговора с журналистами.

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Отвечая на вопросы представителей СМИ об обозначенных Путиным "красных линиях", президент США сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

Ранее Путин 30 ноября на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.

Следует отметить, что лидер США Джо Байден сообщил, что Белый дом готовит набор инициатив для сдерживания российской агрессии против Украины.

В то же время в Кремле заявляют, что Путин потребует от Байдена гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

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