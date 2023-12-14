"Мы делаем то, чего вы не видите в СМИ": в Белом доме продолжают призывать Конгресс проголосовать в поддержку Украины

До конца года остается не так много дней, чтобы принять помощь

Администрация президента США во главе с Джо Байденом прилагают немалые усилия, чтобы побудить Конгресс прийти к компромиссу и принять дополнительное финансирование на нужды национальной безопасности США, в том числе с поддержкой Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Я не буду говорить о том, что мы делаем, о том, чего вы не видите в СМИ, но наша команда продолжает очень и очень тесно сотрудничать с членами Конгресса от обеих партий, пока они ведут эти переговоры. И мы посмотрим, как это будет развиваться», – отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что администрация призывает законодателей принять запрос на дополнительное финансирование потребностей национальной обороны, содержащий, в том числе, поддержку Украины и Израиля.

«Вы видели, что мы вчера объявили об очередном пакете помощи для Украины в сфере безопасности. До конца года осталось не так много дней, так что не так уж много возможностей, чтобы обеспечить оборонную помощь Украине», — добавил Кирби.

Президент Байден лично продолжает побуждать законодателей действовать по этому вопросу. По его словам, администрация готова участвовать в «добросовестных переговорах» и идти на компромиссы. Но, продолжил он, это должны делать обе стороны, чтобы продвигаться вперед.

«Президент очень много работает. Вся команда прилагает тяжелые усилия», — резюмировал представитель Белого дома.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в США получил положительный сигнал по поводу американской поддержки для Украины.

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