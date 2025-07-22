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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Мы должны благодарить Меланию": в Конгрессе объяснили более жесткую риторику Трампа по отношению к Путину

Риторика Дональда Трампа по отношению к России могла измениться под влиянием его супруги — Мелании.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Член Палаты представителей Дон Бэкон, умеренный республиканец из Небраски, заявил, что на более жесткие заявления президента Дональда Трампа по поводу войны России против Украины могла повлиять его жена — первая леди Мелания Трамп.

Об этом сообщает The Hill.

"Мы должны поблагодарить Меланию. Даже президент сказал, что его жена ежедневно напоминает ему, что Россия бомбит украинские города каждую ночь", - заявил Бэкон.

На прошлой неделе Трамп объявил о новом соглашении с НАТО по поставкам вооружения Украине и пригрозил 100-процентными вторичными санкциями против стран, продолжающих торговлю с Россией. В понедельник, выступая перед журналистами, он также поделился разговорами с супругой:

Я прихожу домой и говорю первой леди: Я сегодня говорил с Владимиром. У нас был отличный разговор". А она говорит: "Да неужели? Еще один украинский город только пострадал”, - сказал президент.

По словам Бэкона, это изменение – положительный сигнал, но он хотел бы видеть еще больше решительности со стороны президента.

"Мы нуждаемся в полной моральной ясности. Россия - оккупант. Они бомбят гражданские города. Если мы не вмешаемся, Молдова, Грузия, Азербайджан окажутся под угрозой", - подчеркнул конгрессмен.

Бекон также призвал сократить срок до начала новых санкций: вместо 50 дней, по его мнению, достаточно 20-30. Он считает, что Китай, Иран и Северная Корея обязаны понести ответственность за поддержку действий России.

Ранее во Франции прокомментировали 50-дневный ультиматум Трампа Путину. Решение Трампа ввести высокие пошлины, если РФ не согласится на мир, в Париже называют "хорошей новостью".

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