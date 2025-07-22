"Мы должны благодарить Меланию": в Конгрессе объяснили более жесткую риторику Трампа по отношению к Путину

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Член Палаты представителей Дон Бэкон, умеренный республиканец из Небраски, заявил, что на более жесткие заявления президента Дональда Трампа по поводу войны России против Украины могла повлиять его жена — первая леди Мелания Трамп.

Об этом сообщает The Hill.

"Мы должны поблагодарить Меланию. Даже президент сказал, что его жена ежедневно напоминает ему, что Россия бомбит украинские города каждую ночь", - заявил Бэкон.

Реклама

На прошлой неделе Трамп объявил о новом соглашении с НАТО по поставкам вооружения Украине и пригрозил 100-процентными вторичными санкциями против стран, продолжающих торговлю с Россией. В понедельник, выступая перед журналистами, он также поделился разговорами с супругой:

Я прихожу домой и говорю первой леди: Я сегодня говорил с Владимиром. У нас был отличный разговор". А она говорит: "Да неужели? Еще один украинский город только пострадал”, - сказал президент.

По словам Бэкона, это изменение – положительный сигнал, но он хотел бы видеть еще больше решительности со стороны президента.

"Мы нуждаемся в полной моральной ясности. Россия - оккупант. Они бомбят гражданские города. Если мы не вмешаемся, Молдова, Грузия, Азербайджан окажутся под угрозой", - подчеркнул конгрессмен.

Реклама

Бекон также призвал сократить срок до начала новых санкций: вместо 50 дней, по его мнению, достаточно 20-30. Он считает, что Китай, Иран и Северная Корея обязаны понести ответственность за поддержку действий России.

Ранее во Франции прокомментировали 50-дневный ультиматум Трампа Путину. Решение Трампа ввести высокие пошлины, если РФ не согласится на мир, в Париже называют "хорошей новостью".