Мы должны достичь нулевой зависимости от России – глава Европарламента

ЕС должен помочь в диверсификации поставок своим членам, которые на 100% зависят от российского газа.

Европейский Союз должен избавиться от зависимости от России в поставке углеродных ресурсов.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, пишет Укринформ.

"Наши санкции тяжело поражают Россию, они наращивались в ответ на эскалацию путинского вторжения в Украину. Позиция Европейского парламента была очень четкой с самого начала: мы должны достичь нулевой зависимости от России, и это должно быть нашей главной целью. Мы должны покупать энергию у друзей, а не у врагов, и не финансировать опосредованно эту войну каждый день", — отметила президент Европарламента.

ЕС должен помочь в диверсификации поставок своим членам, которые на 100% зависят от российского газа. Это касается соседей Евросоюза, которые сталкиваются с беспрецедентной нагрузкой, принимая украинских беженцев, и в то же время все еще не могут достичь независимости от действий России.

"Пора для Европейского Союза продемонстрировать лидерство. Когда мы говорим о наших климатических целях и законодательстве, — это не только о Зеленом курсе, не только о защите окружающей среды и климата. Мы рассматриваем эти вопросы также с точки зрения нашей безопасности. Если посмотреть на это с позиций наших долгосрочных целей и Конференции по поводу будущего Европы, эта работа направлена на обеспечение нашей стратегической независимости как Евросоюза", — резюмировала Мецола.

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