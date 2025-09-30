Глава Пентагона сделал заявление о подготовке США к войне

Министр обороны США Пит Хегсет / © Associated Press

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий. Генералы должны готовиться к войне.

Об этом глава Пентагона сказал во время обращения к генералам.

«Простая, но глубокая правда: чтобы быть уверенными в мире, мы должны готовиться к войне», — заявил Хегсет.

«Отныне единственная миссия восстановленного Военного департамента такова: вести бои, готовиться к войне и победе, неустанно и бескомпромиссно. Не потому что хотим войны… Мы хотим мира для наших граждан», — высказался министр обороны.

Он добавил, что главной задачей является «быть сильными, чтобы предотвратить войну».

«Это называется мир через силу. История учит: только те достойны мира, кто готов воевать за него. Поэтому пацифизм такой наивный и опасный. Он игнорирует человеческую природу и историю. Или защищаешь свой народ и суверенитет, или кому-то подчиняешься. Мы должны создать армию, способную выиграть любую войну», — подчеркнул Хегсет.

К слову, во время этого же выступления Хегсет отметил, что армия США является «самой сильной, самой смертоносной и самой подготовленной на планете». Он заявил, что те, кто осмелится бросить вызов Штатам, будут «раздавлены насилием, точностью и яростью Военного министерства».

Напомним, глава Пентагона созвал экстренное совещание сотен генералов США для обсуждения Национальной оборонной стратегии. По данным The Washington Post, влиятельные генералы выражают несогласие со смещением фокуса стратегии на внутренние угрозы и сокращением роли США в Европе.