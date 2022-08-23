"Мы должны готовиться к затяжному конфликту": премьер Бельгии заверил Украину в поддержке

Премьер Бельгии Александр де Кроо и заверил Украину в дальнейшей поддержке, в то же время заявив, что развязанная Россией война превращается в войну на истощение.

Политик также возразил, что в мире начинают забывать об Украине.

Об этом де Кроо сказал во время выступления на втором саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.

"Мы собрались здесь, чтобы подтвердить, что Крым является неотъемлемой частью Украины и прислать месседж президенту Путину – что тот, кто нарушает международное право, понесет ответственность за последствия своих действий", – заявил бельгийский премьер.

Он заверил, что его государство поддерживает Украину и будет продолжать это делать.

"К сожалению, мы должны готовиться к затяжному конфликту, поскольку эта агрессия превращается в войну на истощение. Кто-то говорит, что понемногу Украину начинают забывать, но я хочу возразить: мы продолжаем поддерживать Украину, ее руководство и население", — отметил де Кроо.

Он добавил, что многомерная поддержка Украины будет оставаться безусловной. Так, Бельгия вместе с ЕС уже приняли семь пакетов санкций против РФ и продолжают работу над восьмым пакетом.

"Вместе с партнерами мы будем способствовать дальнейшей экономической, военной поддержке Украины", – добавил премьер Бельгии.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже заявил, что в Украине идет война на истощение и зима будет тяжелой.

Участники Крымской платформы поддерживают военный путь освобождения Крыма!

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