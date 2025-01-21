"Мы должны остановить некоторые войны": Трамп упомянул об Украине после инаугурации

В этой связи он упомянул российскую войну против Украины, а также нападение ХАМАСа на Израиль.
Новый президент США на встрече со сторонниками в Capital One Arena в Вашингтоне заявил, что продолжающиеся войны нужно остановить, вспомнив при этом агрессию РФ против Украины и нападение ХАМАСа на Израиль.
Встреча состоялась в понедельник вечером после инаугурационных мероприятий в Конгрессе США, пишет Укринформ.
«Я могу только сказать вам: вы будете очень счастливы, вы увидите, как происходит много хороших вещей», – заявил Трамп во время речи.
По его словам. в мире происходят плохие вещи. «Мы должны остановить некоторые возникшие и продолжающиеся войны», — подчеркнул 47-й президент США.
В этой связи он упомянул российскую войну против Украины, а также нападение ХАМАСа на Израиль, повлекшее масштабные боевые действия на Ближнем Востоке.
«Войны против Украины никогда бы не было, но она произошла, и Израиль, как вы знаете, никогда не получил бы удар 7 октября», — подчеркнул Трамп.
Ранее бывший глава МИД Павел Климкин объяснил, почему Трамп в речи не упомянул Украину.
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