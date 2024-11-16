"Мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась": главное из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью "Суспільне". Глава государства говорил о войне в Украине, переговорах с РФ, помощи партнеров.

ТСН.ua собрал главные тезисы из интервью президента.

Готова ли украинская энергетика к зиме

Украина готова к зиме значительно лучше, чем в предыдущие годы войны.

"Мы, безусловно, сильнее готовы к зиме, чем когда-либо во время войны", — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что, по данным разведки, Россия будет продолжать наносить комбинированные удары. Враг будет накапливать свои силы и наращивать производство, пытаясь загнать Украину в блэкауты.

О переговорах с РФ

Переговоры между Украиной и Россией возможны только при условии, что Украина будет сильной. Для этого важна позиция избранного президента США Дональда Трампа и сильная позиция Америки в целом.

"Если мы говорим просто с лидером РФ Владимиром Путиным, просто с убийцей, в условиях, в которых сейчас не усилены некоторыми важными элементами — это на входе проигрышный статус для Украины. В слабой позиции нечего делать на этих переговорах", — сказал Зеленский.

Зеленский считает, что Путину выгодно разговаривать с мировыми лидерами — так он выходит из политической изоляции. Путину выгодно договариваться на капитуляционных условиях со стороны Украины, но этого, по словам Зеленского, "ему никто не даст".

Окончание войны в Украине

Зеленский считает, что война закончится быстрее, когда Трамп станет президентом США:

"Война закончится быстрее, когда Трамп станет президентом США".

"Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это очень важно", — резюмировал президент.

Планы мобилизовать 160 тысяч украинцев

Президенту напомнили о заявлении о плане мобилизовать 160 тысяч человек на фоне сообщений о нехватке пехоты и переводе узких специалистов в пехоту. На вопрос о том, почему закон об усилении мобилизации не разрешил все эти вопросы, он ответил, что с цифрами не согласен.

"Здесь нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопросы задачи. Если вы видите, что не хватает людей на фронте, — это вам ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или не мобилизовали. Если я вам скажу откровенно, сколько мобилизовали после этого закона… Знаю ли я? Да. Достаточно ли? Нет", - сказал он.

Ситуация на фронте

Зеленский говорит о сложной ситуации на востоке Украины. Россияне медленно давят и продвигаются. На это несколько причин, в частности наполнение украинских бригад подготовленными людьми и комплектация оружием — это очень медленные процессы.

Также нужна ротация для военных, потому что люди устают. На их места должны приходить другие бригады, но они могут быть неукомплектованы — Украина не будет бросать их на мясо, как это делают россияне. Поэтому с некоторых позиций приходится отходить – российские войска обстреливают позиции управляемыми авиабомбами и разрушают все.

О потерях России

Зеленский подчеркнул, что Россия продвигается на фронте с огромными потерями — до 1,5—2 тысяч человек в сутки ранеными и убитыми. По его словам, войска не могут продвигаться постоянно с такими потерями. Чтобы остановить их, подойдут резервы, укомплектованные бригады.

О снабжении оружия

Украина получила от США всего половину обещанного оружия, отметил президент.

"Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал — половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", – сказал он.

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