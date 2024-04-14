"Мы думаем, что нам все виноваты": эксперт о том, почему Запад недостаточно помогает Украине

Фурса подчеркнул, что мир не украиноцентричный и каждый из союзников исходит в первую очередь из своих интересов.

Украинцы склонны слишком критиковать союзников за отсутствие помощи, но мир не обязан делать все в нашу пользу.

Такое мнение высказал финансовый эксперт и известный блоггер Сергей Фурса в интервью "Фактам".

Также читайте Удар Ирана по Израилю может повлиять на помощь Украине и ослабить РФ – Арестович

"Могу только подтвердить, что мы, к сожалению, очень инфантильная нация. Хотим, чтобы весь мир следовал именно нашими интересами, а так не бывает. Мы очень часто мыслим в парадигме украиноцентрического мира, а он не таков. И это просто нужно понять. И это просто надо. Когда это произойдет, уже будет легче принимать решения наших западных партнеров, потому что они логичны", – сказал эксперт.

Фурса считает, что союзники и так очень помогают Украине, но действуют в рамках своих интересов.

"А мы, получая эту помощь, думаем, что нам все виноваты, еще и обвиняем их в том, что помогают мало. Без их помощи ситуация была кардинально другая. Эта инфантильность в том числе результат нашей травмы. Потому что мы все травмированы войной. И это не может не выливаться в наше эмоциональное состояние или наше мировоззрение, что тоже надо понимать", – подытожил аналитик.

Ранее в Financial Times написали, что США предлагают предоставить Украине деньги взаймы под залог доходов от активов РФ.

Читайте также: