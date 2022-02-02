"Мы думаем только о мире": Зеленский заявил, что поставки оружия Украине - это защита

"Мы думаем только о мире": Зеленский заявил, что поставки оружия Украине - это защита

Президент выразил надежду, что конфликт будет разрешен только дипломатическим путем.

После того, как РФ оккупировала часть ее территории, Украина начала наращивать уровень боеспособности армии. Все оружие, которое Украина получает от иностранных партнеров - это защита.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Так как это не первый год войны и не первый год эскалации, оккупации. Поэтому говорить, что мы видим в этом те или иные тактические шаги с нашей стороны, я считаю, несправедливо. Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу Родину. После того, как РФ оккупировала часть территорий, мы наращиваем уровень боеспособности нашей армии", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины важно, что все это оружие - защита, и выразил надежду, что конфликт будет решен только дипломатическим путем.

"Я не готов сегодня публично говорить, о чем и с какой страной мы договариваемся и что получаем. Мы думаем только о мире, о деоккупации территории... Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни одного участка нашей земли. Мы не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела ни была", - заметил Зеленский.

Также, по словам главы государства, в настоящее время подготовлен не только план, но и отдельное список-перечень того, что нужно для украинской армии.

"Вчера мы приняли решение об увеличении профессиональной армии еще на 100 тысяч в течение 2-3 лет, я считаю, что мы это сделаем быстрее, увеличим нашу профессиональную контрактную армию...", - отметил Зеленский, отметив, что вопрос сдерживания РФ от дальнейшей агрессии на уровне дипломатических шагов важен.

По словам президента, это вопрос именно сдерживания.

"Кроме дипломатических шагов, которые проводим не только мы, но и лидеры европейских государств. Они и общаются с Россией в тех или иных форматах. И готовят именно этот перечень важных санкций", - сказал Зеленский.

Напомним:

Правительство Польши приняло решение о предоставлении Украине переносных зенитно-ракетных комплексов "Piorun" и боеприпасов.

Польша предоставит Украине сверхсовременное оружие

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