"Мы дураки Европы": в Нидерландах лидер ультраправых сделал возмутительное заявление о беженцах из Украины

Нидерландский националист Уилдерс критикует украинских беженцев, обвиняя их в приезде в ЕС не в связи с войной.

Нидерландский ультраправый лидер Герт Уилдерс заявил, что Нидерланды были "европейским дураком", поскольку приняли слишком много украинских беженцев.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отметило, что Уилдерс получил самое большее количество мест в парламенте на выборах три месяца назад, но до сих пор не смог сформировать новое коалиционное правительство.

Политик выступает против продления военной помощи Украине, утверждая, что Нидерланды должны сохранить свое оружие, чтобы защитить себя. Эта позиция – один из нескольких вопросов, разделяющих его ультраправую Партию свободы и потенциальных партнеров по коалиции.

"Украинцы массово приезжают в Нидерланды не из-за войны, а за бесплатным жильем, бесплатной помощью и нашей работой. Снова мы дураки Европы", — написал Уилдерс в Сети.

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Оставляющий свой пост премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на выходных, что поддержка Украины со стороны его государства гарантирована на длительный срок, поскольку Уилдерс не сможет найти ни одного партнера по коалиции, готового поддержать его намерения сократить помощь.

В своей публикации в Сети Уилдерс отреагировал на статью в нидерландской ежедневной газете Telegraaf, в которой говорится, что центральный пункт регистрации украинских беженцев заполняет свои возможности. Местный чиновник сказал газете, что это, главным образом, связано с наплывом украинских мужчин, приезжающих из других стран-членов ЕС в поисках работы, медицинской помощи или ради воссоединения с семьей.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину почти два года назад в Нидерланды прибыли более 100 тыс. украинских беженцев. Согласно временному механизму защиты Евросоюза, украинские беженцы имеют право путешествовать по странам ЕС, чтобы жить и работать в любой стране-члене по крайней мере до марта 2025 года.

Отметим, что в 2024 году Украина получит от Нидерландов истребители F-16. Уже известно, когда они будут готовы к передаче, однако эта информация пока закрыта.

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