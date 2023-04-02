"Мы двигаемся к военному поражению": Гиркин и Губарев заявили о готовности захватить власть в РФ

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого "клуба рассерженных патриотов".

Соответствующее видео Гиркин опубликовал в своем телеграмм-канале.

"Мы создаем "Клуб рассерженных патриотов". Не побоюсь этого сказать, что мы приближаемся к военному поражению. Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готова. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система", – заявил террорист Стрелков и добавил, что "если случится какой-нибудь капитулянтский прозападный переворот", то он с единомышленниками "должны его перевернуть".

В свою очередь коллаборант Павел Губарев заявил, что их клуб "рассержен" постоянными поражениями РФ на фронте, назвал российские элиты "элитами катастроф". Также он завуалированно раскритиковал владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина, заявив, что выступает против "политики кувалд" и внесудебных казней.

Фото: Getty Images

Напомним, в 2014 году Павел Губарев провозгласил себя "народным губернатором Донбасса". Однако уже впоследствии поссорился со своими "новыми хозяевами". Некоторое время жил в России, однако вскоре вернулся в Донецк, где на него было совершено нападение.

Ранее Игорь Гиркин предупредил оккупантов о печальной судьбе после поражения РФ.

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