"Мы едины с Украиной": заявление Байдена в День памяти жертв Голодомора

"Мы отмечаем торжественную годовщину Голодомора, когда храбрый народ Украины продолжает защищать свою свободу и суверенитет Украины от жестокой захватнической войны России", — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Девяносто лет назад бесчеловечная политика Иосифа Сталина и советского режима создала голодную смерть. Миллионы украинцев – мужчин, женщин и детей – пострадали и умерли от голода в 1932-1933 годах из-за искусственного голода. Сталин и его режим систематически захватывали украинское зерно и фермы и перевозили украинское зерно в другие части СССР как тактику подавления национальной идентичности.

“Сегодня украинская сельскохозяйственная инфраструктура снова становится мишенью – на этот раз Владимиром Путиным в рамках его стремления к завоеванию и власти. Российские силы стремятся уничтожить экономику и независимость Украины, намеренно нанося ущерб полям и разрушая украинские зернохранилища и порты. Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничное нападение на продовольственную безопасность повсюду. Путин наносит ущерб самым уязвимым общинам мира ради прибыли России», – говорится в тексте заявления.

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«В эту годовщину мы помним и чествуем всех тех, как прошлых, так и нынешних, кто пережил такие трудности и продолжает бороться против тирании. Мы также снова обязуемся предотвращать страдания, защищать фундаментальные свободы и реагировать на нарушения прав человека, если бы и где бы они ни происходили. Мы единственные с Украиной”, – резюмировал Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация во время своей агрессии пытается использовать дефицит продовольствия, превращая голод в оружие, а хозяин Кремля Владимир Путин, если бы мог, устроил в Украине еще один голодомор.

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