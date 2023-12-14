"Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша": Зеленский поздравил Туска с назначением

Находясь в Осло, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом говорится в сообщении главы государства в социальных сетях.

"Поздравил моего друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений. Накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества. Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша", – говорится в сообщении.

"Убежден, что с новым правительством Польши ускорили решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе. Согласовали график дальнейших контактов. Пригласил Дональда Туска посетить Украину по ближайшему случаю", — резюмировал Зеленский.

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Напомним, Дональда Туска 11 декабря избрали премьером Польши. Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия.

Также новый глава правительства Польши Дональд Туск в своем обращении к польским парламентариям неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.

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