"Мы Европа, а не клуб для избранных": Дуда выступил за вступление Украины в ЕС

"Мы Европа, а не клуб для избранных": Дуда выступил за вступление Украины в ЕС

По его словам, в Польше есть консенсус по поводу вступления Украины в ЕС.

Президент Польши Дуда выступает за вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, ЕС должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных.

По его словам, Евросоюз не вызывает доверия, если не позволяет вступления тем партнерам, которые делают усилия по модернизации и хотят присоединиться к ЕС, сообщает РБК-Украина.

"Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных. Мы должны быть открыты для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы для вступления в ЕС", — заявил Дуда на неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских стран-участниц ЕС.

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Он подчеркнул, что на сегодня "железный занавес" сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.

"И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества. Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы погибли на баррикадах за свою страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество ", — добавил Дуда.

Он также отметил, что в Польше есть консенсус по поводу вступления Украины в ЕС, и даже через 10-15 лет другой польский президент "будет говорить то же самое, пока этот вопрос не продвинется вперед".

Напомним:

Действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время форума YES-Brainstorming заявила, что впереди у Украины еще много лет работы для приближения к членству в Европейском Союзе. Сейчас Киев — "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения Копенгагенских критериев и членства в ЕС.

Сейчас Киев — "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения Копенгагенских критериев и членства в ЕС. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. Вместе с тем он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране. По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.

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