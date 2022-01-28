Мы готовы к самому худшему – генсек НАТО о вероятной угрозе вторжения России в Украину

Мы готовы к самому худшему – генсек НАТО о вероятной угрозе вторжения России в Украину

Военные силы Украины сейчас более подготовлены и вооружены, чем в 2014 году, считает генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у них пока нет информации о том, действительно ли Россия готова напасть на Украину. В то же время в Альянсе "готовы к самому худшему" сценарию развития событий.

Об этом он сказал 28 января во время онлайн-дискуссии в Atlantic Council.

По его словам, у НАТО нет оперативной информации по поводу того, действительно ли Путин готов пойти на Украину. "Мы привержены политическому диалогу, однако готовы к худшему", — сказал Столтенберг.

Также он считает, что военные силы Украины сейчас более подготовлены и вооружены, чем в 2014 году.

Напомним, глава миссии США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести открытое заседание Совета Безопасности ООН из-за угрожающих действий России у границ Украины. Она подчеркнула, что эскалация на границах Украины и в Беларуси является важнейшим вопросом "для международного мира и безопасности".

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