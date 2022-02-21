Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация – Путин пригрозил по поводу Донбасса

Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация – Путин пригрозил по поводу Донбасса

Президент РФ заявил, что Украину "можем назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина".

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы Донбасс в границы Украины "втолкнул" Владимир Ленин, и РФ готова "показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация".

Об этом российский президент сказал во время своего обращения в понедельник, 21 февраля.

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"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можем назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Он ее автор и архитектор, это вполне подтверждается архивными документами. Включительно с жесткими ленинскими директивами по Донбассу, который впихнули в состав Украины", – сказал Путин.

"А сейчас благодарные потомки снесли в Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает, но не нужно останавливаться на половине пути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины, что такое настоящая декоммунизация", – добавил президент РФ.

Напомним, 21 февраля Путин провел заседание Совбеза РФ, по итогам которого заявил, что в этот же день примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

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