"Мы готовы сделать все": громкое заявление Уиткоффа о мире в Украине

Спецпосланник США Стив Уиткофф / © Getty Images

Американская делегация на саммите «Коалиции желающих» в Париже продемонстрировала решительную настроенность на результат. Стив Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, выступил с обнадеживающими новостями после многочасовых консультаций.

Об этом стало известно из трансляции Sky News и видео с места событий.

«Соглашение о процветании»

Уиткофф сообщил, что вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером они работали над документами в течение 10 часов и планируют продолжить встречи с украинской делегацией сегодня вечером.

По его словам, стороны «в значительной степени закончили с протоколами безопасности».

Кроме того, он анонсировал, что они близки к заключению того, что он назвал «соглашением о процветании» для Киева.

«Сделать все необходимое»

Уиткофф озвучил главную миссию США на этих переговорах — посредничество ради мира.

«Я хочу сказать следующее: мы здесь, чтобы быть посредниками и помогать в мирном процессе, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы добиться этого. Президент Трамп твердо, страстно верит, что это убийство должно прекратиться, что резня должна прекратиться», — заявил он.

Интересно, что в отличие от Дональда Трампа, который ранее смеялся над Эммануэлем Макроном, Уиткофф был намного более дипломатичным, назвав французского лидера «невероятным человеком». Он также поблагодарил Макрона и его команду за «приверженность миру».

Стоявший рядом Джаред Кушнер был немногословен. После речи Уиткоффа он только сказал: «Ничего добавить, это было сказано идеально».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита «Коалиции желающих» в Париже заявил, что позиция США по обеспечению гарантий безопасности для Украины «изменилась за последние несколько недель». Он отметил важность США в обеспечении гарантий безопасности для Украины.