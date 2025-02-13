Мы готовы усилить поддержку Украины — 5 европейских министров иностранных дел

Они хотят приобщить к обсуждению перемирие вместе с США.

В Париже министры иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, Великобритании и представители Европейской Комиссии обсудили усилия по достижению мира в Украине, который имеет важное значение для долгосрочной безопасности всей Европы.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"Мы готовы усилить поддержку Украины. Мы обязуемся соблюдать ее независимость, суверенитет и территориальную целостность перед лицом агрессивной войны России. Мы разделяем цель продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого, всеобъемлющего и крепкого мира. Мир, который гарантирует интересы Украины и наши заявления", — говорится.

"Мы с нетерпением ждем обсуждения дальнейшего пути вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине должны быть предоставлены прочные гарантии безопасности. Справедливый и крепкий мир в Украине является необходимым условием.

"Мы помним, что безопасность европейского континента — наша общая ответственность. Поэтому мы вместе работаем над усилением нашей коллективной обороны", — резюмировали они.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент "в ближайшие дни" прибудет в Киев для обсуждения сотрудничества по стратегическим месторождениям полезных ископаемых в Украине.

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