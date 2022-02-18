"Мы готовы заплатить высокую цену": глава МИД Германии допустила санкции против "Северного потока-2"

Она отметила, что российская угроза продолжает оставаться реальной.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила, что газопровод "Северный поток-2" может быть частью санкционного пакета против России, если та нападет на Украину.

Об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "УНИАН".

"Мы решительны с точки зрения действий и мер, которые мы готовим на случай действий России против Украины. Эти санкции будут беспрецедентными и скоординированными со всеми нашими партнерами, которые мы готовим с ними. Мы, в Германии, готовы заплатить высокую цену с экономической точки зрения. Именно из-за этого все варианты находятся на повестке дня, ив том числе ”Северный поток-2"", — заявила Бербок.

Она также призвала Россию отвести свои войска от границ с Украиной и пригрозила Москве в случае нападения на серьезные последствия. "Мы срочно призываем Россию немедленно сократить численность ее войск... Если будет российская атака на Украину, тогда будут огромные последствия для России", — сказала Бербок и добавила, что не хотела бы, чтобы было такое развитие событий, и снова повторила позицию, что Германия выступает за диалог.

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц, который 14 февраля был с официальным визитом в Киеве, дважды проигнорировал вопросы журналистов об отключении российского газопровода "Северный поток-2" в случае агрессии РФ.

В то же время президент Владимир Зеленский после встречи с Олафом Шольцом заявил, что лидеры имеют "некоторые разногласия в оценке" рисков, связанных с "Северным потоком-2", которым РФ намерена поставлять газ в Европу в обход Украины. Глава государства подчеркнул, что этот проект является "геополитическим оружием" и Украина нуждается в энергетических, гарантиях безопасности.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заверил сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину. Кроме того, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Соединенные Штаты достигнут остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.

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