Мы хотим, чтобы Украина победила – в Пентагоне обещают помочь защититься от вторжения России

Мы хотим, чтобы Украина победила – в Пентагоне обещают помочь защититься от вторжения России

Представитель Пентагона также отметил, что украинские силы используют предоставленные оборонные средства очень и очень эффективно.

Соединенные Штаты стремятся к победе Украины, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности, а также прилагают все возможные усилия для того, чтобы Россия потерпела поражение.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.

«Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим обеспечить Украину всем, чем можем, чтобы помочь ей защититься от этого неспровоцированного вторжения со стороны российской федерации», – подчеркнул официальный представитель американского ведомства.

Министр обороны США Ллойд Остин так часто общается с украинским коллегой Алексеем Резниковым, и поэтому США обеспечивают непрерывные потоки оборонного вооружения, техники и других средств в Украине.

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Представитель Пентагона отметил, что украинские силы используют предоставленные оборонные средства «очень и очень эффективно». «Следовательно, мы очень хотим, чтобы украинцы победили, и мы достаточно открыто заявляли об этом», — подчеркнул Джон Кирби.

Также по просьбе спрогнозировать перспективы, когда и как может завершиться война в Украине, он отметил, что пока этого никто не может знать. В то же время он уточнил, что США хотели бы, чтобы Украина добилась суверенитета над всей своей территорией и имела возможность восстановить разрушенную инфраструктуру с помощью международного общества.

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