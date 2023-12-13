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Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и защитила свой суверенитет – Байден

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
48
Время на прочтение
2 мин
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Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и защитила свой суверенитет – Байден

Украина должна защитить свой суверенитет, как сказано в уставе ООН — Байден / Фото: ТСН.ua

Американский лидер однозначно ответил на вопросы журналистов.

Американский президент Джо Байден заявил, что США стремятся, чтобы Украина победила в войне с Россией.

Об этом шла речь во время совместного брифинга американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского.

Один из журналистов поинтересовался, хотят ли США, чтобы Украина защищалась или чтобы она выиграла войну.

"Мы хотим, чтобы Украина победила в войне. Как говорится в уставе ООН, защитила свой суверенитет", — так президент США Джо Байден ответил на вопросы журналиста во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

В свою очередь Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.

Напомним, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".

Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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Дата публикации
Просмотры
48
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