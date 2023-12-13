Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и защитила свой суверенитет – Байден

Американский лидер однозначно ответил на вопросы журналистов.
Американский президент Джо Байден заявил, что США стремятся, чтобы Украина победила в войне с Россией.
Об этом шла речь во время совместного брифинга американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского.
Один из журналистов поинтересовался, хотят ли США, чтобы Украина защищалась или чтобы она выиграла войну.
"Мы хотим, чтобы Украина победила в войне. Как говорится в уставе ООН, защитила свой суверенитет", — так президент США Джо Байден ответил на вопросы журналиста во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
В свою очередь Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.
Напомним, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".
Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
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