"Мы хотим грохнуть это большинство": о чем идет речь в пленках по делу Тимошенко

Юлия Тимошенко

Реклама

В среду, 14 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины официально подтвердило вручение подозрения руководительнице одной из парламентских фракций.

Об этом сообщает НАБУ и САП.

Детективы также обнародовали аудиозаписи, раскрывающие механизм покупки голосов народных избранников.

Реклама

Скрин аудиопленок / © НАБУ

Хотя в официальном релизе ведомства фамилия подозреваемой не называется, согласно информации, указывается на то, что речь идет о лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Согласно материалам следствия, коррупционная схема не ограничивалась разовыми выплатами. Речь шла об устройстве системного механизма, где лояльность депутатов покупалась «абонементом» на длительный срок.

Скрин аудиопленок / © НАБУ

Деньги выплачивались заранее в обмен на четкое следование указаниям во время голосований в сессионном зале.

Скрин аудиопленок / © НАБУ

На обнародованных записях, датированных 12 января 2026 года, женский голос обсуждает финансовые условия сотрудничества. В частности, звучит фраза о «десяти за две сессии» для одного человека.

Реклама

Скрин аудиопленок / © НАБУ

Также зафиксированы четкие инструкции по голосованию за кадровые вопросы. Схема работала как на поддержку решений, так и на их блокировку.

«Что касается кадровых вещей, мы голосуем за снятие. И голосуем „не голосуем“ за назначение… По всем, да», — инструктирует собеседников женщина на записи.

Скрин аудиопленок

В чем подозревают Юлию Тимошенко

Напомним, 14 января НАБУ и САП сообщили о подозрении лидеру партии «Батькивщина», народному депутату Юлии Тимошенко по ч. 4 ст. 369 УК — предложение о предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам.

По данным следствия, после разоблачения коррупционных фактов в парламенте в конце 2025 года она якобы инициировала системный механизм регулярных выплат отдельным нардепам в обмен на лояльное поведение во время голосований с координацией через мессенджеры и авансовыми выплатами.

Реклама

Сама Тимошенко заявила об обысках в офисе «Батькивщины», назвала действия правоохранителей незаконными и политически мотивированными, а обвинения — абсурдными. Досудебное расследование продолжается, а подозреваемая считается невиновной в решении суда.

Как отреагировала Тимошенко на обвинение

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о безосновательности обвинений в свой адрес и рассказала об инциденте в партийном офисе.

По ее словам, вечером накануне в помещение пыталась ворваться группа из более чем 30 вооруженных людей, которые прибыли несколькими автобусами и заявили о намерении провести обыск, однако не предоставили никаких судебных решений или процессуальных документов.

Политика не подчеркнула, что находилась в офисе одна и расценивает эти действия как незаконные.