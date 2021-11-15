Мы хотим конкретики: Кулеба рассказал, что ожидает от декабрьского саммита "Восточного партнерства"

По словам главы МИД, мы должны двигаться по принципу "чем больше мы стремимся, чем больше мы делаем, тем на больше мы можем рассчитывать".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три ключевых позиция, которые он ожидает от декабрьского саммита "Восточного партнерства", в котором примут участие лидеры государств и правительств Европейского Союза и шести стран Восточного партнерства.

Об этом Кулеба сказал журналистам, находясь с рабочим визитом в Брюсселе.

Также читайте Кулеба проведет переговоры со Столтенбергом и главами МИД стран ЕС: что будут обсуждать

Глава МИД подчеркнул, что ожидает от саммита конкретики со стороны стран-участников и признания Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы.

"Мы хотим, чтобы, во-первых, "Восточное партнерство" и Европейский Союз продемонстрировали и четко задекларировали свою амбицию по развитию отношений с участниками "Восточного партнерства", то есть, куда мы двигаемся. Во-вторых, чтобы Европейский Союз признал Ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы и полноценное применение для этих стран принципа "больше за больше". То есть чем больше мы стремимся, чем больше мы делаем, тем на больше мы можем рассчитывать", — объяснил министр.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что не считает правильным смотреть на Украину сквозь призму российской политики, ведь Украина — самодостаточная страна с четкими амбициями.

"И третье, и, наверное, самое важное с точки зрения стратегии: мы хотим, чтобы страны Европейского Союза не смотрели на нас — на Украину, Молдову и Грузию и на развитие отношений с нами через призму их видения России и российской политики. Мы — это три самодостаточные страны, имеющие четкие амбиции и четкие обязательства в отношениях с Европейским Союзом, и наши отношения ценны сами по существу", — сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что в том случае, "когда такой подход Европейским Союзом будет воспринят, таким образом ЕС продемонстрирует свою силу и свое стратегическое виденье развития ситуации в регионе".

Напомним, Дмитрий Кулеба сегодня, 15 ноября, находится в Брюсселе с рабочим визитом. Глава МИД анонсировал 8 встреч, среди которых участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства Европейского Союза.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку