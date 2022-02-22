"Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем": главное из обращения Зеленского

Украина продолжает дипломатические переговоры по ситуации с российской агрессией и не планирует идти армией в наступление.
Вечером 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в очередной раз обратился к украинцам. Главная тема – российская агрессия, признание Путиным "независимости" "ЛДНР", обострение на Донбассе и действия украинской власти для урегулирования ситуации.
Полный текст обращения президента Украины Владимира Зеленского вечером 22 февраля:
Свободный народ в свободной стране!
Я обещал, что мы с вами будем говорить часто, а главное, честно.
Как и обещал — открыто рассказываю обо всех наших действиях, чтобы вы точно понимали, что происходит в Украине и за ее пределами.
Вчера РФ признала независимость квази-образований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня ратифицировала так называемые "соглашения" и предоставила разрешение президенту России на использование вооруженных сил за рубежом. То есть на Донбассе. На территории Украины.
На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь". Принятое на самом высоком политическом уровне – единогласно. И дает четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель.
Этим решением Россия фактически вышла из минских договоренностей.
Те самые, что по ее словам не имели никакой альтернативы.
Лично для нас – альтернативы не имеет завершение войны, а не площадка или формат, чтобы договориться об этом.
Я готов делать это как в двустороннем формате, так и при участии других лидеров. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Первый – над которым мы работаем – саммит лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности, Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре.
Я также рад, что партнеры показывают, что альтернативы нет и введения санкций. Вчера я говорил с президентом США Джо Байденом, принявшим введение санкций против террористических образований на оккупированных территориях Украины. Также у меня был разговор с премьером Великобритании Джонсоном. Сегодня он объявил о санкциях в отношении российских банков и олигархов. Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о блокировании запуска газопровода "Северный поток -2".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава также введет экономические санкции за нарушение нашего суверенитета и территориальной целостности.
Спасибо также за финансовую поддержку. Мы уже получили решение США, Канады, Евросоюза, Великобритании, Франции, Японии и Всемирного банка. Это необходимые ресурсы, чтобы обеспечить устойчивость украинской экономики.
Относительно безопасности и обороны. На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.
Мной как Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период.
Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.
По решению Главнокомандующего Вооруженными Силами в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны.
Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать на финансирование армии.
Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике.
Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями. Отбросить свои амбиции ради нашей Украины. Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна оборонная коалиция. Единство, быстрое и важное решение для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого.
Завтра у меня будет встреча с ТОП-50 нашего крупного бизнеса. Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные.
Следовательно и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе.
Каждый на своем фронте.
Уважаемые граждане!
Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем.
Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе.
Не рыдать, а добывать!
Слава Украине!
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР", будут вводить санкции.
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.