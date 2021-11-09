"Мы лоханулись и 73% лоханулись": Комаровский в разговоре с Гордоном признался, что разочаровался в Зеленском

"Мы лоханулись и 73% лоханулись": Комаровский в разговоре с Гордоном признался, что разочаровался в Зеленском

Врач считает, что Владимир Зеленский в 2019 году и сегодня — это два совершенно разных человека.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский признался, что совершил ошибку, публично поддержав кандидатуру Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Об этом Комаровский заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Выбирать команду, а не личность

"Если 73% населения выбирают и ошибаются – значит, есть фундаментальная ошибка в алгоритмах принятия решений. И нам, людям публичным, умеющим объяснять, нужно не критиковать, а собраться всем вместе и дать рекомендации людям, чтобы такого никогда не повторилось. Мы не имеем право никогда больше избрать президента без списка команды. Никогда больше", — убежден врач.

По его словам, выбирая президента, нужно учитывать его команду, идеи и план.

"Так команды же не было", — отметил Гордон.

"Мы лоханулись"

"Так это и была наша с тобой глупая ошибка. Мы с тобой лоханулись, и 73% так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Ситуация такова: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб — непонятно какой. Он съедобен или несъедобен? Я выбрал непонятно что. Такой была логика", — ответил Комаровский.

"Лишь бы не Порошенко"

Врач считает, что нельзя утверждать на 100%, если бы в 2019 году победил Петр Порошенко, это было бы хуже для страны.

"Как мы оцениваем эффективность управления? Мы оцениваем эффективность управления по уровню состоятельности людей, эмиграции, рождаемости, уровню свобод. Если бы победил Порошенко, то сегодня уровень свобод был бы хуже, эмиграция была бы больше? Не было бы хуже. Это больно признавать, но нужно", — сказал Комаровский.

Зеленский изменился

Также он обратил внимание, что Владимир Зеленский в 2019 году и сегодня — это два совершенно разных человека.

"Я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, чтобы он задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал: "Я иду на один срок"... Но мы сейчас видим, что явно зачищается информационное поле, выясняются отношения со всеми, кто только вякнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", — подытожил врач.

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