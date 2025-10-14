"Мы любим Виктора": Трамп в очередной раз расхвалил своего друга Орбана

Дональд Трамп и Виктор Орбан. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз расхвалил своего друга - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также выразил уверенность в его победе на следующих выборах в парламент.

Об этом американский лидер заявил во время выступления в Шарм-эль-Шейх, сообщает УНИАН .

"Виктор. Мы любим Виктора... Ты фантастический. Я знаю, что многие не соглашаются со мной, но я единственный, кто имеет значение", - высказался Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что поддерживал Виктора Орбана на последних выборах, которые тот выиграл "с отрывом в 28 пунктов".

"Теперь у тебя снова выборы. Поэтому в этот раз ты добьешься еще лучших результатов. Мы это ценим и поддерживаем тебя на 100%", - подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, при выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в том, что они фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть. Также он заявил, что Китай и Индия "являются основными спонсорами войны".

Впоследствии президент США заявил, мол, возьмется за Орбана из-за того, что Венгрия до сих пор закупает нефть у России. Трамп тогда еще раз назвал венгерского премьера другом и выразил надежду, что тот "прекратит покупать российскую нефть, если поговорю с ним".

Впрочем, Венгрия до сих пор своей позиции не изменила. В частности, Орбан придумал причину, почему страна не может отказаться от российских энергоносителей. По его словам, транспортировать энергоносители по водному пути нецелесообразно, а для построенных в коммунистические времена трубопроводов нет многих альтернатив.