"Мы можем бомбить и по цели": в МИД России пригрозили радикальными мерами своим "коллегам" в Черном море

"Мы можем бомбить и по цели": в МИД России пригрозили радикальными мерами своим "коллегам" в Черном море

В России оправдывают свои угрожающие призывы тем, что считают Крым своей территорией. Однако Крым является международно признанной территории Украины.

В России пригрозили, что готовы "бомбить" тех, кто заходит в воды Черного моря вокруг оккупированного Крыма, для защиты границ, которые считают своими, несмотря на то, что Крым является международно признанной украинской территории.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем и российскими кораблями вблизи Севастополя, цитирует "РИА Новости".

"Мы можем обращаться к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", — сказал он.

Также Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов". "Потому что безопасность нашей страны превыше всего", — добавил заместитель главы МИД России. Отметим, что оккупация Крыма международно не признанная и определяется как акт незаконной аннексии в результате вооруженной агрессии России. Крым и Севастополь имеют международно-правовой статус "территорий Украины, временно оккупированных Россией".

Напомним, в среду, 23 июня Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю у аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь у оккупированного Крыма, снял происходящее на камеру.

Новости мира: россияне сообщили, что обстреляли британский эсминец "Дефендер" возле Севастополя

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