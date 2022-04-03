Мы можем выбороть только мир, получить его в тяжелых боях – Зеленский

Мы можем выбороть только мир, получить его в тяжелых боях – Зеленский

Президент призвал украинцев делать все, что они могут, "чтобы мы выстояли вместе в этой войне за нашу свободу, за нашу независимость".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что мир можно получить только в тяжелых боях и параллельно в переговорах.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 2 апреля.

"Глобальная архитектура безопасности оказалась несостоятельной. Мир для нас не будет и следствием каких-то решений врага где-то в Москве. Не надо лелеять пустые надежды, что они просто уйдут с нашей земли. Мы можем выбороть только мир, можем получить его в тяжелых боях и параллельно – в переговорах, и параллельно – в ежедневном энергичном труде", – заявил Зеленский.

Он призвал каждую и каждого из украинцев продолжать делать все, что могут.

"На всех направлениях. Для поддержки наших Вооруженных сил. Для сохранения и развития экономической активности в Украине – настолько, насколько это сейчас возможно. Для поддержки всех наших граждан... Где бы они ни были, кем бы они ни были", – призвал президент.

"Когда народ защищается в войне на уничтожение, когда стоит вопрос о жизни или смерти миллионов, нет неважных вещей. Нет неважных моментов. Все имеет значение. И каждый может внести свою лепту в победу всех. Кто-то – с оружием в руках. Кто-то – на работе. А кто-то – теплым словом и помощью в нужный момент. Поэтому делайте все, что вы можете, чтобы мы вместе выстояли в этой войне за нашу свободу, за нашу независимость. За то, чтобы Украина жила", – призвал Зеленский.

Он уверен, что благодаря такой искренней и постоянной поддержке друг друга, благодаря сплоченности и вниманию ближнего народы могут пройти самые сложные испытания и изгнать врага, который в разы больше.

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

Напомним, 2 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны возможно только тогда, когда состоится встреча президентов Украины и России.

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