"Мы можем выиграть войну с Россией": что Зеленский сказал сенаторам США во время своего выступления

Главной целью украинского лидера Владимира Зеленского было убедить американских законодателей продолжить оказывать военную и финансовую поддержку Украине для противостояния российской агрессии.

Об этом пишет издание CNN и нардеп Ярослав Железняк.

По словам Железняка, встреча имела позитивный настрой и результат.

"Лидер большинства Чак Шумер дал краткий комментарий, что "это была мощная встреча". Президент Зеленский четко дал понять, что ему нужна помощь, и, если он ее получит, он может выиграть эту войну", — написал Железняк в своем телеграмме.

Одной из главных тем обсуждения стал вопрос преодоления коррупции в Украине. Несколько сенаторов выражали обеспокоенность тем, что часть американской помощи может пойти на "яхты для чиновников". Однако, по мнению республиканца Тома Тиллис, Зеленский опроверг эти опасения.

"Я думаю, что понятие коррупции появилось потому, что некоторые сказали, что мы не можем этого сделать (дать дополнительное финансирование Украине — ред.), потому что люди купят яхты на эти деньги. Он (Зеленский - ред.) лишил людей этих представлений реформами, которые он провел для (Международного валютного фонда) и (Европейского Союза). Там были существенные реформы", — сказал сенатор Том Тиллис.

Он также сказал, что Зеленского в Сенате тепло приняли, и он посвятил свое время тому, чтобы убедить сенаторов предоставить большее финансирование. Глава государства не давил на них по поводу политического противостояния в Вашингтоне относительно того, стоит ли совмещать законопроекты об усилении границы США и финансировании Украины.

Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Президент также провел в США встречу с руководителями американских оборонных компаний и выступил в Национальном университете обороны.

Также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Аплодисменты по аплодисментам! Мощное выступление Зеленского в США!

Читайте также: