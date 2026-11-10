"Мы на это не согласимся": у Путина выдвинули новый ультиматум на фоне переговоров в Абу-Даби

Лавров / © Associated Press

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Россия отказывается поддерживать требования Европейского Союза по немедленному прекращению огня в Украине. В Москве утверждают, что европейские партнеры якобы стремятся использовать перемирие, чтобы дать украинской армии время на восстановление сил.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Почему Россия выступает против немедленного прекращения огня в Украине

По словам главы российского МИД, позиция стран Европейского Союза относительно срочного прекращения боевых действий неприемлема для Кремля. Лавров утверждает, что Брюссель настаивает на режиме тишины якобы для того, чтобы дать Силам обороны возможность восстановиться.

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Комментируя дипломатические процессы, Лавров также сообщил, что продолжаются переговоры в Абу-Даби (ОАЭ). По его словам, консультации инициированы США и посвящены обсуждению более широкой системы баланса сил, в частности, параметров будущей архитектуры безопасности Украины, России и Европы.

«Это принципиальный момент, потому что все, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран Евросоюза, сводится к требованию немедленно прекратить огонь», — заявил глава МИД РФ.

Лавров раскритиковал позицию ЕС по перемирию в Украине

Отдельно российский министр выразил недовольство позицией руководства Евросоюза. Лавров вспомнил заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, ранее подчеркнув, что широкие обсуждения будущей архитектуры безопасности невозможны без установления в Украине устойчивого и надежного перемирия.

В ответ Лавров обвинил европейские страны в том, что они пытаются помочь Украине использовать паузу в боевых действиях для восстановления военного потенциала.

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«То есть снова старая логика — обязательно нужно выиграть время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы хоть как-то возместить те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это не согласимся», — заявил представитель страны-агрессорки.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия не заинтересована во временном перемирии с Украиной, поскольку оно, по мнению Москвы, не устранит так называемые «первопричины конфликта». Кремль же настаивает на их «надежном устранении».

Глава МИД РФ назвал главной темой трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби вопрос формирования будущей системы безопасности для Украины, России и Европы.

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