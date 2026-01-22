"Мы на финишной прямой мирных переговорах": заявление Уиткоффа в Давосе

Стив Виткофф / © Getty Images

Мирный процесс по завершению войны в Украине вышел на финальную стадию. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что переговорным командам удалось добиться существенного прогресса, и разрешение конфликта уже близко.

Об этом американский дипломат заявил во время традиционного «Украинского завтрака» в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

По словам Уиткоффа, сегодня вечером он вместе с советником Трампа Джаредом Кушнером отправляется в Москву. Цель поездки — обсуждение условий соглашения с российскими представителями.

«Я часто ездил в Москву. Но важно было ездить туда, потому что мы уже на финише. И я действительно оптимист», — подчеркнул спецпосланник.

После короткого визита в столицу РФ делегация направится в Абу-Даби, где запланирована работа профильных групп.

Уиткофф отметил, что после длительных консультаций, в частности в Женеве, сторонам удалось свести все разногласия к одному ключевому пункту.

«Я думаю, что мы свели это к одному вопросу, и мы обсудили разные его варианты, а это значит, что он решаем. Так что если обе стороны хотят решить это, мы это сделаем», — подчеркнул дипломат.

Что сказал Уиткофф об Украине

Представитель Трампа высоко оценил профессионализм украинской переговорной команды, с которой провел «может, и 100 часов вместе».

«Украинцы, у вас отличная переговорная команда. Я провел вечер с Дэвидом, вчера с генералом Будановым, теперь вице-президентом Будановым и Рустемом. Они, кстати, невероятны», — сказал Уиткофф.

Также он отметил постоянный контакт с президентом Владимиром Зеленским, который «активно занимается этим вопросом и всегда доступен».

Кроме политического урегулирования команда Трампа работает над планом экономического восстановления Украины. За это направление, по словам Уиткоффа, отвечает известный финансист, глава BlackRock Ларри Финк.

Обсуждается идея создания беспошлинной зоны для Украины в торговле с США.

«Президент (Трамп — ред.) говорил о беспошлинной зоне для Украины, которая, по моему мнению, изменила бы правила игры. Вы увидите, как промышленность масштабно разовьется в этом регионе. Представьте, вы опережаете конкурентов, потому что не платите пошлины, экспортируя товары в США», — объяснил Уиткофф.

Он подытожил, что украинский народ своим мужеством заслужил мир и процветание, и администрация США сделает все возможное, чтобы «завершить это дело».

Напомним, обозреватель Politico Джейми Деттмер отметил, что во время Всемирного экономического форума в Давосе внимание европейских лидеров сместилось с войны России против Украины на споры вокруг Гренландии.

По его словам, поэтому украинский вопрос оказался на втором плане, что повлияло и на решение президента Владимира Зеленского колебаться по поводу участия в форуме. В Politico отмечают: дискуссии о фальшивой войне отвлекают Запад от реальной войны в Украине и угроз для всей системы безопасности Европы.