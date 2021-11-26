"Мы на великой войне": Зеленский прокомментировал процесс деолигархизации в Украине

Зеленский рассказал о процессе деолигархизации.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина в плане деолигархизации находится в начале большого прогресса.

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Об этом он сказал 26 ноября во время пресс-марафона.

"О деолигархизации, то я считаю, что мы в начале большого процесса. И мы в прогрессе и на большой войне по деолигархизации. Об этом можно предметно говорить", — сказал Зеленский.

Также президент добавил, что из-за деолигархизации государственные предприятия стали прибыльными.

"Прибыльной стала "Укрзализныця" — это также вопрос, который относится к деолигархизации. Например, аэропорты — "Борисполь" прибыльный. "Укрзализныця" начала приносить прибыль. Порты стали прибыльными. Это деолигархизация. Потому что мы понимаем, какие люди — и не только представители олигархов: и некоторые чиновники бывшие, некоторые служащие бывшие — они повсюду были. Во всем, что принадлежит государству Украина, во всем, что принадлежит народу Украины — они были повсюду. Во всем их щупальца. Сегодня эти направления прибыльны", — сказал президент .

Напомним, народные депутаты во втором чтении приняли законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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