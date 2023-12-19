"Мы начали терять политические отношения": Зеленский о конфликте с Польшей по поводу зерна

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопросы блокады Польшей экспорта зерна из Украины.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции 19 декабря на вопрос польского журналиста.

"Я хочу поблагодарить Польшу и президента Анджея Дуду. Вы с нами с начала войны. Вы – наши соседи, вы принимали наших людей. Я делал максимально все, чтобы отблагодарить вас. Но при этом мы должны быть с вами откровенными людьми. Дуда говорил, что украинцы своей жизнью защищают Польшу. Я считаю, что мы братья с вами. Я считаю, что вы нам помогали как вы могли. Это факт. А мы стояли за вас, за вашу независимость, и мы стоим как можем. У меня были сильные отношения с польским Кабмином. Я приезжал с женой, мы были благодарны, мы поддерживали, как могли.

Затем была блокада наших границ. Это не дело во время войны — блокада наших границ. Это было выживание. У нас не было тогда коридора – свободного, независимого Черноморского коридора, которым можно было вывозить зерно, что у нас было? У нас были проблемы в Словакии, были проблемы с Румынией, были проблемы с Венгрией и у нас с нашими ближайшими друзьями — Польшей. Что у нас остается, если у нас нет моря? Когда сказали компромисс, я сказал так, в чем компромисс? Мы готовы, скажите, в чем? Компромисс – не всем нам выжить, не вывезти это зерно? Мы ответили, О'кей, мы не будем продавать это зерно в Польшу или еще где-нибудь. Дайте вывезти.

Но с апреля по сентябрь это было очень тяжело. Мы потеряли сотни миллионов долларов. Мы потеряли часть урожая. Теряли ежедневно и ежедневно меня запутали внутри государства наши фермеры, как хотя бы что-то вывезти, заминированные поля. И вот что вышло. Мы стали терять политические дела. Я еще раз подчеркиваю, я вам благодарен. Но вы поймите меня, я не тряпка какая-нибудь. Я защищаю интересы своей страны во время войны. И я просто сказал, дайте нам вывезти, нам не дали это сделать. Это было неправильно. Я был уверен, что это политический сигнал. Вы это знаете, что в польском обществе все знают, что это была политика. Политические выборы проигравших чиновников", — прокомментировал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что страны Евросоюза не поддерживали эту блокаду. И поблагодарил Румынию за помощь в этом вопросе.

"Всегда есть закон. Весь ЕС был против этой блокировки. Слава Богу появилась умная Румыния, и просто мне президент Клаус Йоханис помог нашим фермерам выжить. И у него были такие сложности, у него были забастовки. Я считаю, он сделал проявление крепкого человека, который сказал, что сначала ценности, а потом цены. Это важно. В Польше новое правительство. У меня был контакт с Дудой, он поздравлял нас с нашими важными праздниками, я к нему обращался. Мы выровняли эту ситуацию. Я буду верить, что новое правительство разблокирует эту блокаду. Она искусственная. Нельзя политизировать вопросы зерна, когда у нас все заблокировано. Финансово Польша многое потеряла. Мы построили этот железнодорожный коридор через Молдову и Румынию, коридор по Черному морю и меньше эксперту через Польшу. Мы хотели этого? Нет. У меня был разговор с Туском, я ему благодарен за крепкую позицию на заседании в ЕС. Мы говорили с ним ночью в преддверии этого заседания. Я верю, что мы все выровняем", — резюмировал президент.

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Напомним, Зеленский ответил, будет ли мобилизация женщин в Украине.

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