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"Мы находимся в новой реальности": Кулеба уверен, что Украина станет членом ЕС

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"Мы находимся в новой реальности": Кулеба уверен, что Украина станет членом ЕС

Глава МИД отметил, что европейцы должны правильно построить процесс.

Украина оказалась в новой реальности по поводу перспективы вступления в Европейский союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

"Еще несколько дней назад было невозможно в принципе представить, что вопрос членства будет решен. Сейчас мы находимся в новой реальности. Однозначно Украина будет членом ЕС, но европейцы должны правильно построить процесс", — заявил министр.

Однако министр признал, что единогласия в ЕС на этот счет нет.

"Не скажу, что все в восторге от этой идеи, ведь были многолетние скептики, но мы жмем по всем фронтам, знаем, с кем работать, чтобы максимально ускорить этот процесс", — отметил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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