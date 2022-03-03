"Мы находимся в новой реальности": Кулеба уверен, что Украина станет членом ЕС

"Мы находимся в новой реальности": Кулеба уверен, что Украина станет членом ЕС

Глава МИД отметил, что европейцы должны правильно построить процесс.

Украина оказалась в новой реальности по поводу перспективы вступления в Европейский союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

"Еще несколько дней назад было невозможно в принципе представить, что вопрос членства будет решен. Сейчас мы находимся в новой реальности. Однозначно Украина будет членом ЕС, но европейцы должны правильно построить процесс", — заявил министр.

Однако министр признал, что единогласия в ЕС на этот счет нет.

"Не скажу, что все в восторге от этой идеи, ведь были многолетние скептики, но мы жмем по всем фронтам, знаем, с кем работать, чтобы максимально ускорить этот процесс", — отметил он.