"Мы накажем всех": Германия поддержала ужесточение санкций против режима Лукашенко из-за мигрантов

"Мы накажем всех": Германия поддержала ужесточение санкций против режима Лукашенко из-за мигрантов

В Германии подчеркнули, что "Европейский Союз нельзя шантажировать".

Германия поддерживает расширение и ужесточение санкции ЕС против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне обострения ситуации с белорусскими мигрантами на границе с Польшей и странами Балтии.

Соответствующее заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в ночь на среду, 10 ноября, обнародовали на сайте Федерального МИД Германии.

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"Мы накажем всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает распространения санкций на другие сферы экономики в будущем", — подчеркнул Маас.

Он назвал фотографии и видеоролики с белорусской границы "ужасными", отметив, что Лукашенко "безжалостно использует людей, ищущих убежища, как заложников для своей циничной игры за власть".

"Европейский Союз нельзя шантажировать, — продолжил глава немецкого дипломатического ведомства. — Мы уже дали понять, что решительно принимаем меры против вероломного и бесчеловечного поведения Лукашенко и его союзников".

Как сообщалось, на следующей неделе Европейский Союз может принять новые санкции против режима Лукашенко в Беларуси, которые будут направлены против около 30 физических и юридических лиц.

Напомним, в Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

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