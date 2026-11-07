"Мы не хотим, чтобы нас поделила Россия": Зеленский назвал ключевые темы переговоров о мире

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами стран Европы и представителями США подготовку трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби. Украинская сторона уже передала американским партнерам предложения о возможных результатах переговоров.

Об этом президент сказал в интервью CNN.

Реклама

«Накануне у меня был телефонный разговор со Стивом и Джаредом, и мы обсуждали подготовку к Абу-Даби. Я слышал о какой-то инфраструктуре безопасности, о которой американская сторона хотела говорить, идее европейско-российской, ну, инфраструктуры безопасности. Для меня это непросто, это может быть опасно для нас, поэтому я очень ясно сказал всем нашим партнерам. Я считаю, что, прежде всего, мы должны обсудить, как завершить эту войну, Россия против Украины», — сказал он.

Реклама

Вторым аспектом, по словам Зеленского, будет инфраструктура безопасности для Украины, какие гарантии безопасности будет иметь Украина.

«Мы поддерживаем прекращение огня. Мы поддерживаем деэскалацию. Наибольший шаг к деэскалации, который может показать, что Россия или другие стороны хотят остановить эту войну, — это прекращение огня. Если Россия не готова к прекращению огня, оно может быть частичным. Мы не хотим, чтобы нас разделила Россия. И, конечно, суверенитет и территориальная целостность — это ключевой вопрос для любой независимой страны», — добавил он.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

В составе делегации на переговорах в Абу-Даби, которые пройдут 10-11 ноября, будет руководитель офиса президента Кирилл Буданов.

«Эти переговоры не являются последними, они не окончательны. Все, о чем мы будем говорить, — это достижение готовности к прекращению продолжающейся войны. Чего мы добьемся? Воздерживаюсь от ответа. Увидим через несколько дней», — сказал Буданов.

Реклама

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что сейчас все участники группы готовятся к переговорам и в пятницу было много подготовительных разговоров об этом.

Делегацию Киева на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавит руководитель Службы внешней разведки Украины Умеров. Российскую делегацию на трехсторонних переговорах между США, Украиной и РФ в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

Новости партнеров

Новости партнеров