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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Мы не хотим, чтобы нас поделила Россия": Зеленский назвал ключевые темы переговоров о мире

Глава государства отметил, что украинская сторона предоставила США собственные четкие предложения и настаивает на максимальной интенсификации переговорного процесса для скорейшего завершения войны.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами стран Европы и представителями США подготовку трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби. Украинская сторона уже передала американским партнерам предложения о возможных результатах переговоров.

Об этом президент сказал в интервью CNN.

«Накануне у меня был телефонный разговор со Стивом и Джаредом, и мы обсуждали подготовку к Абу-Даби. Я слышал о какой-то инфраструктуре безопасности, о которой американская сторона хотела говорить, идее европейско-российской, ну, инфраструктуры безопасности. Для меня это непросто, это может быть опасно для нас, поэтому я очень ясно сказал всем нашим партнерам. Я считаю, что, прежде всего, мы должны обсудить, как завершить эту войну, Россия против Украины», — сказал он.

Вторым аспектом, по словам Зеленского, будет инфраструктура безопасности для Украины, какие гарантии безопасности будет иметь Украина.

«Мы поддерживаем прекращение огня. Мы поддерживаем деэскалацию. Наибольший шаг к деэскалации, который может показать, что Россия или другие стороны хотят остановить эту войну, — это прекращение огня. Если Россия не готова к прекращению огня, оно может быть частичным. Мы не хотим, чтобы нас разделила Россия. И, конечно, суверенитет и территориальная целостность — это ключевой вопрос для любой независимой страны», — добавил он.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

В составе делегации на переговорах в Абу-Даби, которые пройдут 10-11 ноября, будет руководитель офиса президента Кирилл Буданов.

«Эти переговоры не являются последними, они не окончательны. Все, о чем мы будем говорить, — это достижение готовности к прекращению продолжающейся войны. Чего мы добьемся? Воздерживаюсь от ответа. Увидим через несколько дней», — сказал Буданов.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что сейчас все участники группы готовятся к переговорам и в пятницу было много подготовительных разговоров об этом.

Делегацию Киева на трехсторонних переговорах в Абу-Даби возглавит руководитель Службы внешней разведки Украины Умеров. Российскую делегацию на трехсторонних переговорах между США, Украиной и РФ в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

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