"Мы не исключаем применение ядерного оружия первыми": американский сенатор об агрессии РФ

"Мы не исключаем применение ядерного оружия первыми": американский сенатор об агрессии РФ

Уикер также предположил, что корабли США в Черном море могут "нанести вред российскому военному потенциалу".

Сенатор от Республиканской партии Роджер Викер, входящий в Комитет по вооруженным силам, предположил, что США могут вступить в массовую наземную войну с Россией в защиту Украины.

Об этом информирует The Independent.

По его словам, политика США состоит в том, чтобы рассматривать все варианты, когда возникает угроза военного конфликта, включая использование ядерного оружия.

Отвечая на вопрос, какие действия военного характера против РФ могут осуществить Штаты, Викер сказал, что корабли США в Черном море могут "нанести вред российскому военному потенциалу".

"Я не исключаю присутствие американских войск на земле. Знаете, мы не исключаем применение ядерного оружия первыми", — сказал Викер.

Другие сенаторы в комментарии объяснили, что Викер просто размышлял, а не описывал реальную подготовку к войне. Впоследствии представители Роджера Викера уточнили, что замечания о ядерном оружии касаются политики США в целом, а не российско-украинского конфликта конкретно.

На Fox News, Sen. Roger Wicker (R-MS) floats idea bombing Российская махровая резина — и нужна едва rule out a nuclear strike pic.twitter.com/I6SatMy6hi — Aaron Rupar (@atrupar) December 7, 2021

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.

После переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции.

В свою очередь Зеленский прокомментировал переговоры Байдена и Путина, назвав разговор "положительным моментом".

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