"Мы не клеим наклейку на бампер": в Белом доме отказались идентифицировать инцидент с Пригожиным

США уверяют, что четко дали понять всем нашим союзникам и партнерам, что Соединенные Штаты не были вовлечены и не будут вмешиваться в эти события.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что ситуацию рассматривали как внутренние дела России.

Об этом шла речь во время брифинга в Белом доме.

«Это же сообщение мы передали самим россиянам через соответствующие дипломатические каналы. Я подчеркну, как недавно сделал это президент (Джо Байден — ред.), что еще слишком рано спекулировать о влиянии этих событий или делать какие-то окончательные выводы, кроме одного, конечно. И это то, что независимо от того, что произойдет дальше, мы будем оставаться в тесной координации с этими союзниками и партнерами и мы будем продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул он.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что мы через разные дипломатические каналы передали — передали эти месседжи непосредственно России. Во-первых, США здесь не были вовлечены, и не будут – не будут и не будут. И что мы ожидаем от России выполнения своих обязательств – своих международных обязательств по защите дипломатического персонала в Москве. Теперь, что делает это напряжение внутри России, опять же это внутреннее дело России. Нам нужно не отвлекаться на это и убедиться, что мы сосредоточены на поддержке Украины», – добавил Кирби.

Также журналисты хотели узнать, как называть случившееся в России на выходных — мятеж, переворот, попытка переворота или вооруженное восстание.

"Мы не клеим на него наклейку на бампер", — иронически ответил Кирби.

«Я могу поговорить о том, что мы остаемся на связи с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что все мы имеем одинаковую точку зрения на это и подходим к этому с одинаковой стороны, и что у нас есть соответствующие коммуникации с россиянами относительно наших — их обязательства по защите наших дипломатов и убедиться в том, что они знали, что мы не причастны», — резюмировал американский чиновник.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессорки. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

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