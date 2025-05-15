"Мы не можем искать по всему миру": Зеленский отреагировал на отношение Путина к переговорам

Украинский лидер Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие у Турции кремлевского главы Владимира Путина, который и был инициатором прямых переговоров с Украиной.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Зеленского в Анкаре 15 мая.

«Сложный путь с этими людьми… Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство… Надо встречаться. Без всяких условий. То, что он хотел… Давайте встречаться», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что отсутствие президента РФ в Турции на переговорах демонстрирует неуважение к России.

Так не может быть. Мы сейчас в Анкарии прилетели сюда, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру, искать человека… Это неуважение России, по моему мнению», — сказал Зеленский.

Напомним, ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ, которые должны пройти 15 мая в Стамбуле и стать первыми публичными переговорами с марта 2022 года.

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