Мы не можем покинуть Украину, мы не имеем права повернуться спиной к Израилю — Байден

Если Путин нападет на НАТО, мы сделаем все, чтобы защитить наших союзников.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения к американской нации, пишет «Голос Америки».

При этом Байден добавил, что "мы не хотим, чтобы американские войска выступили в России или против России".

Но если Запад и, в частности, США, перестанут сейчас помогать Украине, чтобы "все агрессоры чувствуют, что у них развязаны руки" и конфликты могут распространяться по всему миру, например, в Тихоокеанском регионе и особенно — на Ближнем Востоке.

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"Американское лидерство сказало безопасность во всем мире. Мы должны обеспечить свою безопасность. Наши цены важны не только для нас. Мы не можем этим рисковать. Мы не можем поставить Украину, мы не можем вернуться спиной в Израиль", — Байден.

Он также призвал всех американцев вступить в борьбу против антисемитизма и исламофобии, которые сегодня, на фоне событий на Ближнем Востоке, могут представлять угрозу американскому обществу и американским ценностям.

Напомним, что ранее Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией и попросил Конгресс об экстренном финансировании.

Ожидается, что на следующий день Белый дом пошлет запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

В то же время, добавим, что не все в Конгрессе поддерживают общую помощь для Украины и Израиля.

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