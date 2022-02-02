"Мы не можем пойти на компромисс": СМИ опубликовали текст ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" Москвы

В частности, США готовы предоставить доступ российским инспекциям к объектам противоракетной обороны в Румынии в обмен на осмотр российских объектов.
Испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО касательно предложенных Россией в декабре так называемых "гарантий безопасности". Так, Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а официальный Вашингтон – на пяти.
Как сообщается, США в своем письменном ответе очертили общие направления, в которых готовы сотрудничать с Россией. Это, в частности, касается контроля за вооружениями, снижения рисков и размещения ракетных систем.
Кроме того, США готовы:
- обсудить с Россией меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе;
- воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;
- начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии;
- продолжить работу в рамках Совета Россия-НАТО;
- продолжать обсуждение вопросов безопасности и их интерпретации со стороны России;
- дать доступ российским инспекциям к объектам противоракетной обороны в Румынии в обмен на осмотр российских объектов;
- включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю за вооружениями;
- рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.
"Позиция правительства США состоит в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", — говорится в ответах со стороны США.
В Вашингтоне отмечают, что именно Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества двух стран, и "бросила вызов основным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности".
Официальный Вашингтон предупредил, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведут к аналогичным шагам со стороны США и их союзников.
Кроме того, Североатлантический альянс предложил:
- возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ);
- воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия;
- возобновить работу представительств в Брюсселе и Москве и продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций.
При этом НАТО в своих ответах подчеркнул, что не пойдет на компромисс с Россией.
"НАТО не требует конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основан наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем", — говорится в документе.
Напомним, Министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто заявил, что Россия направила запросы по поводу "гарантий безопасности" всем странам-членам ОБСЕ. Так, по словам Хаависто, в письме содержится просьба высказать мнение о принципе, согласно которому ни одна страна не должна повышать собственную безопасность за счет безопасности других стран.
Читайте также: