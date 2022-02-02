"Мы не можем пойти на компромисс": СМИ опубликовали текст ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" Москвы

"Мы не можем пойти на компромисс": СМИ опубликовали текст ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" Москвы

В частности, США готовы предоставить доступ российским инспекциям к объектам противоракетной обороны в Румынии в обмен на осмотр российских объектов.

Испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО касательно предложенных Россией в декабре так называемых "гарантий безопасности". Так, Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а официальный Вашингтон – на пяти.

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Как сообщается, США в своем письменном ответе очертили общие направления, в которых готовы сотрудничать с Россией. Это, в частности, касается контроля за вооружениями, снижения рисков и размещения ракетных систем.

Кроме того, США готовы:

обсудить с Россией меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе;

при проведении учений в Европе; воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

в Восточной Европе; начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии ;

в обмен на ; продолжить работу в рамках Совета Россия-НАТО ;

; продолжать обсуждение вопросов безопасности и их интерпретации со стороны России;

и их интерпретации со стороны России; дать доступ российским инспекциям к объектам противоракетной обороны в Румынии в обмен на осмотр российских объектов ;

; включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю за вооружениями ;

; рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

"Позиция правительства США состоит в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", — говорится в ответах со стороны США.

В Вашингтоне отмечают, что именно Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества двух стран, и "бросила вызов основным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности".

Официальный Вашингтон предупредил, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведут к аналогичным шагам со стороны США и их союзников.

Кроме того, Североатлантический альянс предложил:

возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ);

воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия;

возобновить работу представительств в Брюсселе и Москве и продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций.

При этом НАТО в своих ответах подчеркнул, что не пойдет на компромисс с Россией.

"НАТО не требует конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основан наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем", — говорится в документе.

Напомним, Министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто заявил, что Россия направила запросы по поводу "гарантий безопасности" всем странам-членам ОБСЕ. Так, по словам Хаависто, в письме содержится просьба высказать мнение о принципе, согласно которому ни одна страна не должна повышать собственную безопасность за счет безопасности других стран.

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