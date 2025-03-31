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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Мы не можем вечно ждать": в ЕС призвали установить дату окончания переговоров с РФ

Глава МИД Польши подчеркнул, что мир «не может вечно ждать, пока Путин перестанет хотеть убивать».

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Глава МИД Польши

ЕС хочет установить конечный срок переговоров о прекращении огня в Украине / © Associated Press

Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Испании и Италии заявили, что переговоры с Москвой не могут продолжаться до бесконечности. Главы МИД "европейской пятерки" провели переговоры в Мадриде. Во встрече также приняли участие главы МИД Великобритании и Украины. Кроме того, присутствовала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Их позицию озвучил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Польское Радио.

«Мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой должны договориться с россией о прекращении огня. Россия уже получила некоторые заверения от американской стороны. Украина приняла предложение о прекращении огня без условий. Мы не можем вечно ждать, пока Путин перестанет хотеть убивать», - сказал Сикорский.

Он предупредил, что если переговоры не завершатся до установленного срока, против России придется ввести новые санкции.

Ранее украинский политолог предположил, что скоро в США все могут забыть о переговорах с Россией.

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Дата публикации
Количество просмотров
2807
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