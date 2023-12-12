"Мы не на базаре": Люксембург упрекнул Венгрию по поводу Украины в ЕС

Глава МИД напомнил Венгрии о ее финансовом состоянии во время пути к членству в Евросоюзе.

Венгрия должна помнить, в каком состоянии сама присоединилась к Евросоюзу, прежде чем утверждать, что Украина слишком бедна для вступления в ЕС.

Такое заявление сделал министр иностранных и европейских дел Люксембурга Ксавье Бетель перед подготовительным к саммиту ЕС заседанием министров 12 декабря, сообщает "Радио Свобода".

"Если бы, когда Венгрия шла к членству, мы спрашивали, была ли Венгрия достаточно богата, чтобы стать членом Европейского Союза, возможно, Венгрия сегодня не была бы членом", – отметил Бетель.

Он подчеркнул, что каждый должен знать свою историю.

Министр упрекнул Венгрию за торги по Украине в ЕС.

"Это также о солидарности, чтобы получить потенциальные преимущества от партнеров, и о демократических ценностях. Мы не на базаре, чтобы торговаться. Мы не устанавливаем цены", – заявил глава люксембургского МИД.

По его словам, если Венгрия будет ветировать решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС, то должна должным образом это обосновать.

Напомним, главы МИД стран-членов ЕС уже второй день подряд собираются на подготовительные заседания к саммиту Евросоюза, запланированного на 14-15 декабря. На нем ЕС должен принять решение о начале переговоров с Украиной о ее членстве. Однако Венгрия до сих пор блокирует на встречах в Брюсселе все, что связано с Украиной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первые переговоры министров Украины и Венгрии

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