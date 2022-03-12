"Мы не одни в этом сражении" — Зеленский рассказал о мировой поддержке Украины

"Ибо кто имеет друзей, может все", — сказал украинский президент.
К счастью, мы не одни в этом сражении: у украинцев есть искренние друзья, хорошие партнеры.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении.
"Выступая в польском парламенте, я уделил много внимания тому, как важно не оставаться наедине в современном мире. Как важно защищать общие ценности. Но как следствие – чувствовать, что границы между нациями стираются.
Чтобы люди были ближе. Как у нас с польскими братьями и сестрами. Да, как у нас со всеми нашими искренними партнерами.
Ибо кто имеет друзей, может все.
Провел переговоры с президентом США Байденом. Обсудили, как мы можем давить на Россию ради прекращения этой войны и установления мира. Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами Большой семерки.
Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей у российских военных, чтобы убивать наших людей.
С российского рынка уже уходят ведущие международные компании. Власти России поставили свою страну за пределы глобального мира, начав войну против нас. Начав это вторжение. Это самозакрытие. Самоунижение. И саморазрушение.
В московских обменниках курс доллара уже достигал даже 200 рублей. Но ведь это только начало. Начало деяния интернациональных санкций.
Очередной шаг – запрет США вообще заводить доллары в Россию.
Следовательно, будет дефицит валюты. Следовательно, курс будет скакать еще больше. Следовательно, будут расти цены. А значит каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира – это угроза ему лично», — сказал Зеленский.
Напомним, что ранее российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров, но удалось спасти 7144 человека.
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