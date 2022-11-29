"Мы не отступим": Столтенберг заверил, что Альянс будет помогать Украине

Для Европы и многих стран мира это тоже тяжелое время, подчеркнул генсек.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине в борьбе с агрессором Россией будет предоставляться столько, сколько потребуется.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического союза.

Генсек подчеркнул, что НАТО и союзники не сторона конфликта. Впрочем, стран-члены оказывают Украине поддержку, потому что это государство, имеющее право на самозащиту, прописанное в Хартии ООН.

"Мы не отступим. Мы видим волну за волной целенаправленные ракетные атаки на города и гражданскую инфраструктуру, поражающие жилые дома, больницы. Это ужасно для Украины", — констатировал он.

Столтенберг отметил, что для Европы и многих стран мира это тоже тяжелое время. По его словам, государства платят цену за российскую агрессию против Украины.

"Но цена, которую мы платим, измеряется деньгами, в то время как украинцы платят своей кровью. И если мы позволим Путину победить, мы все заплатим более высокую цену на долгие годы вперед", — добавил генсек.

Также он подчеркнул, что большинство войн заканчивается за столом переговоров, но это "неразрывно связано с происходящим на поле боя".

"Поэтому для создания условий для крепкого мира, обеспечивающего преобладание Украины как независимого суверенного государства, мы должны продолжать оказывать военную поддержку", — добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на свои источники в руководстве США писало, что США предоставит Украине пакет помощи для восстановления энергосистемы. Но пока не известна стоимость пакета помощи и что в него будет входить.

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