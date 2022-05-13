"Мы не смогли это воспринять": Зеленский прокомментировал идею Папы с крестным шествием украинки и россиянки

"Мы не смогли это воспринять": Зеленский прокомментировал идею Папы с крестным шествием украинки и россиянки

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда украинка и россиянка символически вместе несли флаги обоих государств в Риме.

Сейчас в Украине российский флаг воспринимают как символ захватчиков, констатировал глава государства.

Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это воспринять", – сказал президент.

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"Произошел ментальный раскол. Это уже не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Сегодня это флаг, с которым они убивали нас. И у нас эта ассоциация. Сложно понять, когда это напрямую не касается вас", — заметил Зеленский.

Напомним, во время традиционного предпасхального Крестного шествия в Риме этот крест держали украинка и россиянка с флагами своих государств, символизируя якобы "примирение" двух народов.

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