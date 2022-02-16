Мы не увидели никакого отвода российских войск от границ Украины - Блинкен

Госсекретарь США отмечает, что возобновление агрессии против Украины может произойти в любой момент, даже несмотря на усилия мирового сообщества разрешить конфликт с помощью дипломатии.

Разведка США не видит отвода российских войск от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкена в интервью для ICTV.

" Мы еще не увидели ни одного отступления и отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно наблюдаем за этим, и опять же, очень важно смотреть на то, что на самом деле делает Россия, а не на то, что она говорит, что делает ", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что США готовы к любым сценариям развития событий: если Россия выберет путь дипломатии или путь агрессии.

"Мы четко давали понять, что если Россия возобновит агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия, и это исходит не только от нас, но и практически от всех наших партнеров в Европе, НАТО, Европейском Союзе. Поэтому это было очень ясно. Я думаю, что президент Путин знает, что если он совершит ужасную ошибку и возобновит агрессию, он столкнется с этим", — заявил Блинкен.

Госсекретарь США отмечает, что Путин создал все условия, чтобы действовать в очень короткие сроки. Поэтому обновление агрессии против Украины может произойти в любой момент, даже несмотря на усилия мирового сообщества разрешить конфликт с помощью дипломатии.

Напомним, 15 февраля, в минобороны России заявили о завершении ряда военных учений и начале отвода войск. На следующий день минобороны РФ опубликовало видео, как после учений вывозит из оккупированного Крыма военную технику. В то же время президент США Джо Байден заявил, что Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ. Президент Владимир Зеленский в свою очередь также заявил, что не видит ни одного отвода российских войск.

Читайте также: