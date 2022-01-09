"Мы не вернемся к этому": Блинкен заявил о намерениях Путина восстановить Советский Союз

Дипломат назвал это неприемлемым.
Президент страны-агрессора Владимир Путин хочет вернуть влияние над входящими в Советский Союз странами.
Такое мнение высказал телеканал CNN государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Думаю, одна из целей президента Путина – восстановить сферу влияния над странами, которые раньше были частью Советского Союза", – сказал Блинкен.
Дипломат назвал это неприемлемым и таким, к чему нельзя возвращаться: "Это был рецепт нестабильности, рецепт конфликта, рецепт, вызвавший мировые войны. Мы не вернемся к этому".
Следует отметить, что несколько дней раньше заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Путин хочет войти в историю и воссоздать СССР. Представитель госдепа подчеркнула, что Москва рассматривает Украину и другие страны бывшего СССР как сферу своего влияния.
Как сообщалось, в партии Путина решили не упускать возможности, и пока в Казахстане продолжаются масштабные протесты по всей стране, заявили о желании "восединиться с Казахстаном ради идеи возрождения СССР". Депутат Госдумы от кремлевской партии "Единая Россия" Султан Хамзаев на своей странице в соцсети написал, что "Средняя Азия – это земля Русская" и что "Казахстан – это историческая родина России".
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